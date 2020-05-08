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Son dakika: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan istifa kararı | Şafak Ertan Çomaklı kimdir?

Son dakika... Rektörü Prof. Dr. , sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı. Peki, Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Hangi görevlerde yer aldı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ'NDEN İSTİFA KARARI
Rektörü Prof. Dr. , sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.

PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI KİMDİR?

1975 Erzurum doğumlu olan Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI Dokuz Eylül Üniversitesinde Maliye ve Mali Hukuk alanında lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Uludağ Üniversitesinde doktorasını Maliye Mali Hukuk anabilim dalında tamamladıktan sonra yine aynı alanda doçentlik ve profesörlük kadrolarında bulundu. Kamu maliyesi alanında çalışmalarında özellikle vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı üzerinde yoğunlaştı. Uluslararası alanda terörün finansman yöntemleri üzerinde İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Katar, Avusturya, Çekya, Kosova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin Polis Akademilerinde uluslararası polis eğitimleri, işbirlikleri ile yüksek lisans jüriliği ve devleti temsilen üst düzey görevlerde bulundu. Özellikle son yıllarda terörün kamusal alanda olan etkilerinin yanı sıra terörizmin mali ve personel boyutu üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığında polis ve komiser yardımcısı alım ve eğitimi ile rütbe terfi süreçlerinin planlamasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması bulunan Prof. Dr. Çomaklı iyi derece İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

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