Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in kaçak villası mühürlendi! Yıkım 13 Mayıs’ta yapılacak
Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil’in Muğla Bitez’de muhteşem manzaralı villası mühürlendi. Bodrum Belediyesi, villanın yıkım işlemi yapılana kadar mühürlenmesine karar verdi. Dün villaya giden ekipler mühürleme işlemini gerçekleştirdi. Yıkım işlemi ise Bodrum Belediyesi tarafından alınacak encümen kararı ardından en geç 13 Mayıs günü gerçekleştirilecek.
Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de bulunan muhteşem manzaralı villasının 'ticari alan'da kalmasına rağmen 'konut' olarak inşa edildiği, 142 metrekare ruhsatı olan villanın kaçak inşaat faaliyeti ile 310 metrekareye çıkarıldığı belirlenmişti.
Eşi Hülya Özdil üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil'in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği anlaşılmıştı.
RUHSATA BAĞLANAMAYACAĞI KAYDEDİLDİ
Villadaki usulsüzlüklerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Muğla İl Çevre Müdürlüğü yaptığı ilk inceleme ardından villanın yapı kayıt belgesini iptal etti. İptal kararında; söz konusu taşınmazın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar alanında 'ticaret alanı'nda kaldığı, ancak yapı kayıt belgesinde yapının 'konut' amaçlı kullanıldığının beyan edildiğinin anlaşıldığı, yapının mevcut haliyle ruhsata bağlanamayacağı kaydedildi.
VİLLA MÜHÜRLENDİ
İl Çevre Müdürlüğü iptal kararını Bodrum Belediyesi ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Çevre Müdürlüğü 3 gün içerisinde işlemlerin tamamlanmasını talep etti. Bodrum Belediyesi ekipleri de villada yaptıkları inceleme ardından mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Belediye tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında villadaki kaçak inşaat tespitleri tek tek sıralanmıştı.
YIKIM 13 MAYIS'TA
Bodrum Belediyesi şimdi yıkım için encümen kararı alacak, kararın Cuma günü yani yarın alınması bekleniyor. Belediyenin villadaki yıkım işlemini ise 13 Mayıs günü gerçekleştirmesi planlanıyor. Belediyenin öncelikle Özdil ailesine kaçak bölümlerin kendilerince yıkılması yönünde tebligat yapacağı, eğer Özdil ailesi bu yıkımı Çarşamba gününe kadar gerçekleştirmezse yıkımın 13 Mayıs Çarşamba günü belediye ekiplerince yapılacağı öğrenildi. (Sabah/ Hayrettin Şaşmaz)
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