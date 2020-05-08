FOX TV kendini rezil etti! Cuma namazı cahilliği hayretler içerisinde bıraktı
FOX TV muhabiri cuma namazları ile ilgili anonsunda büyük bir cahilliğe imza attı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Koronovirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her vatandaşın evinde Cuma namazı kılması gerektiğine karar verdiğini söyleyerek izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı. FOX yayın kurulunun bu garip anonsu yayınlaması dikkat çekti
FOX TV Ana Haber Muhabiri Gülşah İnce, Cuma namazları ile ilgili anonsunda büyük bir cahilliğe imza attı.
Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her vatandaşın evinde Cuma namazı kılması gerektiğine karar verdiğini söyleyerek izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı.Muhabir, cami önünde yaptığı anonsta "İlk alınan tedbirlerdendi, salgın nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı. Normalleşme planında camilere de yer verildi. Haziran ayı içerisinde Cuma namazlarının yeniden camilerde kılınabilmesi öngörülüyor ancak yine tedbirler ve mesafe kurallarına uyularak" dedi.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ-SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mesut Yılmaz'dan üzücü haber
- Emniyetten Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın yalanına sert tepki!
- Ankara Başsavcılığından ders gibi karar!
- Başsavcılık harekete geçti! Şimdi hesap vakti
- 2020 Lise kontenjanları yayımlandı!
- Kılıçdaroğlu darbe imalarına sahip çıktı
- Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden istifa kararı
- HDP'li Bilgen Kars Belediyesi'ni PKK kampına çevirdi!
- Yılmaz Özdil'in villasına '32'inci madde' uygulaması
- Hainlerden Türkiye'ye karşı kirli plan! O bölgeye yoğunlaştılar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
- Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?
- 6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama
- BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?
- Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?