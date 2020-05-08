08 Mayıs 2020, Cuma
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FOX TV kendini rezil etti! Cuma namazı cahilliği hayretler içerisinde bıraktı

muhabiri cuma namazları ile ilgili anonsunda büyük bir cahilliğe imza attı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Koronovirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her vatandaşın evinde Cuma namazı kılması gerektiğine karar verdiğini söyleyerek izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı. FOX yayın kurulunun bu garip anonsu yayınlaması dikkat çekti

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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FOX TV'NİN CUMA NAMAZI CAHİLLİĞİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Ana Haber Muhabiri Gülşah İnce, Cuma namazları ile ilgili anonsunda büyük bir cahilliğe imza attı.

Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her vatandaşın evinde Cuma namazı kılması gerektiğine karar verdiğini söyleyerek izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı.Muhabir, cami önünde yaptığı anonsta "İlk alınan tedbirlerdendi, salgın nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı. Normalleşme planında camilere de yer verildi. Haziran ayı içerisinde Cuma namazlarının yeniden camilerde kılınabilmesi öngörülüyor ancak yine tedbirler ve mesafe kurallarına uyularak" dedi.

FOX TV kendini rezil etti! Cuma namazı cahilliği hayretler içerisinde bıraktı | Video FOX TV KENDİNİ REZİL ETTİ! CUMA NAMAZI CAHİLLİĞİ HAYRETLER İÇERİSİNDE BIRAKTI | VİDEO

HAYRETTİN ŞAŞMAZ-SABAH

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