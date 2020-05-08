PKK'ya tarihi darbe! Örgüt tükenme noktasına geldi
Güvenlik güçlerinin başlattığı Kıran ve Kapan Operasyonlarıyla, PKK'ya ağır darbe vuruldu. İyice köşeye sıkışan terör örgütüne bu sene sadece 13 kişi katıldı.
Güvenlik güçlerinin 'terörü kaynağında yok etme, savunma değil sürekli taarruz, kesintisiz operasyonlarla alan hakimiyeti' stratejisi sayesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Özellikle 2016 yılından itibaren yapılan etkili operasyonlar sayesinde terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Sadece 2019 yılında, PKK/KCK'ya yönelik 116 bin 650'si kırsalda olmak üzere toplamda 122 bin 54 operasyon gerçekleştirildi. Senenin ilk beş ayında örgüte yönelik 26 bin 146'sı kırsalda olmak üzere toplamda 27 bin 376 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda PKK, aralarında üst düzey örgüt mensuplarının da bulunduğu önemli kayıplar verdi.
500'ÜN ALTI İLK DEFA OLUYOR
15 Temmuz darbe girişiminin ardından devletin kılcal damarlarından FETÖ'cülerin temizlenmesi terörle mücadeleyi de önemli boyutta etkiledi. Özellikle Kıran ve Kapan Operasyonları sayesinde PKK'ya büyük darbe indirildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan kesintisiz operasyonlar ile 2016'da 2 bin 780 olan yurt içi PKK'lı terörist sayısı, bu sene ilk defa 500'ün altına düşürülerek 492'ye geriledi.
DÖRT SENEDE YÜZDE 83 AZALDI
İçişleri Bakanlığı verilerine göre örgütün yurt içi terörist sayısı 2017 Ocak'ta bin 835 ila bin 995, 2018 Ocak'ta bin 100 ila bin 200 ve 2019 Ocak'ta ise 755 ila 876 idi. Bu sayı, 2019 Kasım'da 537 ila 587'ye kadar geriledi. Böylece son dört senede yurt içindeki terörist sayısında yüzde 83 oranında bir düşüş gerçekleştirildi.
SON 30 YILIN EN DÜŞÜĞÜ
Terör örgütüne katılım da son 30 yılın en düşük seviyelerine indi. 2014'te PKK'ya katılım 5 bin 558 iken, katılım 2015'te 3 bin 884'e, 2016'da 703'e, 2017'de 161'e, 2018'de 136'ya ve 2019'da 130'a düşürüldü. Senenin ilk beş ayında ise örgüte katılım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalarak 13'e indi.
GRİ LİSTEYE 2 ÇİZİK DAHA
-Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla dört PKK'lı öldürüldü.
- Adıyaman'da üç terörist hava destekli operasyonla etkisiz hâle getirildi.
-Tunceli'nin Ovacık kırsalında, öldürülen üç teröristten birinin 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu ortaya çıktı.
-Ağrı Doğubayazıt'ta öldürülen üç hainden birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Özer İnce olduğu tespit edildi.
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