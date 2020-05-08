Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’a tepki gösterdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara esnafına 100 milyon TL destek kredisini onayladıklarını, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın algı operasyonu çektiğini belirterek, “Yalancı Portakal” dedi.
KENAN KIRAN / SABAH
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, yalan haber yapan Fatih Portakal'a Twitter hesabından tepki gösterdi.
"AK Parti ve MHP grupları olarak Ankara esnafına 100 milyon TL destek kredisini onayladık. Algı operasyonu çekme. Yalancı Portakal"
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Fatih Portakal, Ana Haber Bülteni'nde açıklamada bulundu ve "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendi yurttaşlarına nasıl kötülük ettiğinin görüntüsünü izleyin diyeceğim sizlere. Belediye başkanı engelleniyor. Diyeceksiniz ki: 'Yazık siyaset böyle olmaması gerekiyor'" iddiasında bulundu.
BURHAN: "ALGI OPERASYONU ÇEKME. YALANCI PORTAKAL"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, Fatih Portakal'ın söz konusu açıklamasını eleştirdi. Burhan, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP Grupları olarak Ankara esnafına 100 milyon TL destek kredisini onayladık. Algı operasyonu çekme. Yalancı Portakal" ifadelerini kullandı.
100 MİLYONLUK DESTEK TALEBİ KABUL EDİLDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti ve MHP Grubunun oylarıyla esnafa 100 milyonluk destek talebi kabul edildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Ankaralıya her türlü yardım 'helal olsun'" dedi. Köse; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mazeret üretmemesi gerektiğini belirterek, "Alın size destek. Ankaralının sorunlarına çözüm. Onlar itfaiye için 40 milyon istediler biz 50 milyon verdik. Kimse mazeret üretmesin. Herkes işini yapsın" dedi.
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