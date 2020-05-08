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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’a tepki gösterdi

Meclis Üyesi Sinan Burhan,  esnafına 100 milyon TL destek kredisini onayladıklarını,  sunucusu ’ın algı operasyonu çektiğini belirterek, “” dedi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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SİNAN BURHAN FATİH PORTAKAL’A TEPKİ GÖSTERDİ

KENAN KIRAN / SABAH

Meclis Üyesi Sinan Burhan, yalan haber yapan 'a Twitter hesabından tepki gösterdi.

" ve grupları olarak esnafına 100 milyon TL destek kredisini onayladık. Algı operasyonu çekme. "

PORTAKAL, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNİ SUÇLADI

Fatih Portakal, Bülteni'nde açıklamada bulundu ve " üyelerinin kendi yurttaşlarına nasıl kötülük ettiğinin görüntüsünü izleyin diyeceğim sizlere. Belediye başkanı engelleniyor. Diyeceksiniz ki: 'Yazık siyaset böyle olmaması gerekiyor'" iddiasında bulundu.

BURHAN: "ALGI OPERASYONU ÇEKME. YALANCI PORTAKAL"

Ankara , Fatih Portakal'ın söz konusu açıklamasını eleştirdi. Burhan, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP Grupları olarak Ankara esnafına 100 milyon TL destek kredisini onayladık. Algı operasyonu çekme. Yalancı Portakal" ifadelerini kullandı.

100 MİLYONLUK DESTEK TALEBİ KABUL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti ve MHP Grubunun oylarıyla esnafa 100 milyonluk destek talebi kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Ankaralıya her türlü yardım 'helal olsun'" dedi. Köse; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mazeret üretmemesi gerektiğini belirterek, "Alın size destek. Ankaralının sorunlarına çözüm. Onlar itfaiye için 40 milyon istediler biz 50 milyon verdik. Kimse mazeret üretmesin. Herkes işini yapsın" dedi.

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