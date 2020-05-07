Son dakika: MSB açıkladı: 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Son dakika haberine göre Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.
İdlib'deki M4 Karayolunda, 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiği belirtildi.
Açıklamada devriyeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
İŞTE DEVRİYEDEN KARELER:
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