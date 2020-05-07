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Son dakika: MSB açıkladı: 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Son dakika haberine göre Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "'deki kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus icra edildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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M4 KARAYOLUNDA 9'UNCU DEVRİYE TAMAMLANDI

'deki Karayolunda, 9'uncu Türk-Rus icra edildi.

Devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiği belirtildi.

Açıklamada devriyeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

İŞTE DEVRİYEDEN KARELER:



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Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de ortak devriye! TÜRKİYE VE RUSYA'DAN SURİYE'DE ORTAK DEVRİYE!

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