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Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de ortak devriye!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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TÜRKİYE VE RUSYA'DAN SURİYE'DE ORTAK DEVRİYE!

ile arasında varılan mutabakat ile karayolunun 6 kilometre kuzey ve 6 kilometre güneyindeki hatta güvenli hat oluşturulması kararı alınmıştı. Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatın ardından Türk- Rus ortak devriyesi bugün başlıyor

ve arasında varılan mutabakatla karayolunun 6 kilometre kuzey ve 6 kilometre güneyindeki hatta güvenli hat oluşturulması karara bağlanmıştı.

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Bu hatta ateşkesin uygulanması, ihlallerin önlenmesi amacıyla Türk ve Rus askerlerin devriye yapması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.



Devriyeye ilişkin teknik detaylar Türk ve Rus heyetlerin 'daki toplantılarında karara bağlandı. Bu kapsamda ilk ortak devriye bugün yapılacak.

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