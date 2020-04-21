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Son dakika: MSB duyurdu: Rusya ile 5'inci ortak devriye icra edildi

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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RUSYA İLE 5'İNCİ ORTAK DEVRİYE!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "'deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." denildi. MSB'nin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda maske detayı dikkatlerden kaçmadı.

Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Türkiye- Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; 'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İşte devriyeden kareler:


Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de ortak devriye! TÜRKİYE VE RUSYA'DAN SURİYE'DE ORTAK DEVRİYE!
Türk ve Rus Ordusundan İdlib Mutabakatı sonrası ilk devriye TÜRK VE RUS ORDUSUNDAN İDLİB MUTABAKATI SONRASI İLK DEVRİYE

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