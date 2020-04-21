Son dakika: MSB duyurdu: Rusya ile 5'inci ortak devriye icra edildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "İdlib'deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." denildi. MSB'nin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda maske detayı dikkatlerden kaçmadı.
Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İşte devriyeden kareler:
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