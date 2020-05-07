07 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Maskede tavan fiyat belli oldu

Son dakika haberi... , "Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecektir" açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLADI! MASKEDE TAVAN FİYAT BELLİ OLDU

, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılabileceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Maskede tavan fiyat belli oldu | VİDEO TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLADI! MASKEDE TAVAN FİYAT BELLİ OLDU | VİDEO

Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.

Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar "fahiş fiyat" olarak değerlendirilecektir.

YARIN İSTANBUL'DA BAŞLIYOR

Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.

Son dakika: Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak! Peki maskeler eczaneler dışında başka nerelerde satılacak? |Video SON DAKİKA: CERRAHİ MASKELER 1 LİRADAN SATILACAK! PEKİ MASKELER ECZANELER DIŞINDA BAŞKA NERELERDE SATILACAK? |VİDEO

İLK ETAPTA 50'Lİ PAKETLERDE SATILACAK

Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir."

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