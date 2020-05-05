Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 216 gram uyuşturucu, 62 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, iki hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan A Haber’de flaş açıklamalar
- Şimdi de Ragıp Zarakolu, Başkan Erdoğan’ı hedef aldı!
- KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS ne zaman?
- Bakan Selçuk: 4.8 milyon çağrı aldık
- İçişleri duyurdu: PKK ile mücadelede bir ilk gerçekleşti
- Genç hemşireyi şüphe kurtardı
- Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
- "Sıtma ilacı koronaya karşı etkili ancak..."
- Başkan Erdoğan duyurdu, gece yarısı başladı
- Bilim Kurulu Üyesi Çelik'ten "Ramazan bayramı" uyarısı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! Güncel liste....
- Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?