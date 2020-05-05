Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 216 gram uyuşturucu, 62 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, iki hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.