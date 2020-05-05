05 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre 'te satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2020
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 216 gram uyuşturucu, 62 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, iki hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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