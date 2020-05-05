Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan A Haber’de flaş açıklamalar
Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Bu konuda bir video da yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor denildiğinde, bu yıl farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınavlara girecek." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği soruları tek tek yanıtladı.
Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;
LGS İÇİN NASIL BİR SINAV ÖNGÖRÜLÜYOR? SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Bu konuda bir video da yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor denildiğinde, bu yıl farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınavlara girecek.
"HİÇBİR YERDEN BELGE İSTENİLMEYECEK"
Çocuklarımızın ve velilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu adımı attık. Belgelerin hepsi e-okul'dan alınacak. Hiçbir yerden belge istenilmeyecek. 15 yaş üstündeki çocuklardan kimlik fotoğrafı isteğini de kaldırdık.
"ÇOCUKLARIN NE YAPACAĞINA DAİR SORULAR VAR"
İki oturumdan yapılacak. İki oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz.
BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN AİLELERE ÇAĞRI
Okulların bahçesinde velilerin hiçbir şekilde beklemesini istemiyoruz. Sosyal mesafe kuralları önemli. Sosyal mesafe şartı, maske, dezenfektan gibi konularda adım attık. İhtiyaç olan malzemeler sınıfta olacak. Rehber öğretmenlerimiz daha aktif bir şekilde rol alacak. Çocuklarımız ve velilerimizin ihtiyaçlarına destek olacaklar.
"DÜNYAYA DA BAKIYORUZ VE SENARYOLARI ÇALIŞIYORUZ"
Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz. Çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ama Bilim Kurulu ile paylaşıp önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız. Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak. Sınıfın metrekaresine göre kaç öğrenci uygun olur, Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından karar verilecek.
"ÜNİVERSİTEYE GEÇMESİNİ ENGELLEMEYECEK"
Üniversiteye geçen çocuklarımızın sorumlu geçtiği bir ders varsa, onun üniversiteye geçmesini engellemeyecek şekilde o sorumluluk sınavını biz yapacağız. Bir engel olmayacak. Biz çocuklarımızın kazandıkları bölüme gitme fırsatını sağlayacağız.
YKS TARİHİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLERE FLAŞ YANIT
Konular yarı yarıya azaldı. Birinci dönemden sorumlular. Soru çözümlerine bakabilirler, derslerini izleyebilirler. İlk dönemin konularını gözden geçirmelerinde fayda var. Konuları pekiştirmek için fırsatları var. 12'ler ve 8'ler, ikinci dönem evde çalışalım, yolda vakit kaybetmeyelim, devam zorunluluğu olmasın istiyorlardı. Bu talep oluşmuş oldu. Biz çocuklarımızın yanındayız, destek sağladığımızı bilmelerini isterim.
BAKAN SELÇIK'TAN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bunu birçok kez açıkladık aslında. 10 kere 20 kere daha açıklarız. Bu öğretmenlerimizin atamasının tamamlanması için bir okullarının, öğrencilerinin olması gerekiyor. Okullar açık değilken, göreve başlatmak için fiilen ve fiziken bir engel var. Okullar açıldığında atama süreçleri tamamlanmış olacak. Hak kaybı olmayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 Haziran'da okullar açılacak gibi bir ifademiz yok. Okullar 1 Haziran'da açılırsa ne yapacağız, bu senaryodan bahsettik. Bu senaryoda 1 Haziran da vardı.
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