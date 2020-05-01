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Son dakika: Başktan Erdoğan talimatı verdi! Bu gece Somali'ye tıbbi yardım gidiyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan 'ın talimatıyla bu gece 'ye tıbbi yardım uçağının gideceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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SON DAKİKA: BAŞKTAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! BU GECE SOMALİ'YE TIBBİ YARDIM GİDİYOR!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

'nin çehresi değişti. İnsan onuru korundu.

Ve şimdi yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tanı kiti, tulum, maske ve tıbbi cihaz içeren kargo uçağı bu gece Somali'ye gidiyor.

Salgınla mücadelede kardeşlerinin yanındadır.

İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.

Somali'deki kıtlık nedeniyle on binlerce insanın öldüğü 2011 yılında yine bir Ramazan günü bu dost ve kardeş ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız , Somalili kardeşlerimizin umudu oldu ve dünyanın dikkatini buradaki insani drama çekti.

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