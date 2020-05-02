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Samsun’da ailenin kanlı tartışmasında 3 gün sonra ikinci ölüm

’da, 29 Nisan gecesi İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde oğullarının kendisine küfrettiğini öne süren 66 yaşındaki Sultan tarafından av tüfeğiyle vurulan 48 yaşındaki Karadeniz, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırıda Sabri Karadeniz’in eşi Huriye Karadeniz de hayatını kaybetmişti. Sultan Karadeniz ifadesinde, "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim bile." dedi.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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KANLI OLAYDA İKİNCİ ÖLÜM!

Huriye - çiftinin oğlu, Sultan Karadeniz'e küfretti. Sultan Karadeniz de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine geldi. Kapıyı açan Sabri Karadeniz'e, "Oğlunuzu buraya getirin, bana küfretti" dedi.

ATEŞ AÇTI

Çıkan tartışmada, Sultan Karadeniz, Sabri-Huriye Karadeniz çiftine . Çift, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Huriye Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

"ONU GÖRMEDİM BİLE…"

Pompalı tüfeği olayın yaşandığı binanın arkasına atıp kaçan Sultan Karadeniz, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yakalandı. İfadesinde "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim bile. Çocukları bana küfretti" dediği öğrenilen Sultan Karadeniz, tutuklandı.

HAYATA VEDA ETTİ

Olayda ağır yaralanan Sabri Karadeniz de tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

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