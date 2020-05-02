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Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP’deki darbeci damar rahatsız!

“Atatürkçüyüm” diye geçinen ancak karanlık sicili ile tanınan ’li milletvekili yine ’yi ve Cumhurbaşkanlığı sistemini hedef alarak darbe imasında bulundu. Devlet memurlarını ve bürokratları açık açık tehdit etti. Ardından CHP'nin  Başkanı  küstah bir çıkışa imza attı ve “"Bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde..." dedi. İşte Sabah gazetesi , demokrasiyi felç etmek isteyen bu zihniyeti bugün kösesine taşıdı ve önemli bir yazı kaleme aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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USTA KALEM YAZDI: CHP’DEKİ DARBECİ DAMAR RAHATSIZ!

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:

"Önce Grup Başkanvekili 'in darbeyi çağrıştıran, bürokrasiye seslenen şu sözlerini duyduk:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları... Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları... Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar."

"BİR ERKEN; SEÇİMLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE..."

Sıradan darbeci bir asker bile daha iyi cümleler kurardı. CHP'nin Başkanı onu bile aratan çok daha kötü cümlelerle bakın ne diyor:

"Bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde..."

Ortada bir ihtimali bile yokken biri, "saray düzeninin sonu geliyor" diyor öteki çok daha açık bir biçimde darbeyi hatırlatan bir cümle kuruyor. Peki, kim bunlar? Yeni CHP'nin yöneticileri. Doğrusu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü iki siyasi aktörü de yetiştiren CHP ve sol gelenek içinde her zaman güçlü bir "darbeci" kanat vardı ve bir hayli de etkiliydi."

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