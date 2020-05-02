Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP’deki darbeci damar rahatsız!
“Atatürkçüyüm” diye geçinen ancak karanlık sicili ile tanınan CHP’li milletvekili Özgür Özel yine Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanlığı sistemini hedef alarak darbe imasında bulundu. Devlet memurlarını ve bürokratları açık açık tehdit etti. Ardından CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu küstah bir çıkışa imza attı ve “"Bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde..." dedi. İşte Sabah gazetesi Mahmut Övür, demokrasiyi felç etmek isteyen bu zihniyeti bugün kösesine taşıdı ve önemli bir yazı kaleme aldı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:
"Önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in darbeyi çağrıştıran, bürokrasiye seslenen şu sözlerini duyduk:
"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları... Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları... Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar."
"BİR ERKEN; SEÇİMLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE..."
Sıradan darbeci bir asker bile daha iyi cümleler kurardı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu onu bile aratan çok daha kötü cümlelerle bakın ne diyor:
"Bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde..."
Ortada bir erken seçim ihtimali bile yokken biri, "saray düzeninin sonu geliyor" diyor öteki çok daha açık bir biçimde darbeyi hatırlatan bir cümle kuruyor. Peki, kim bunlar? Yeni CHP'nin yöneticileri. Doğrusu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü iki siyasi aktörü de yetiştiren CHP ve sol gelenek içinde her zaman güçlü bir "darbeci" kanat vardı ve bir hayli de etkiliydi."
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