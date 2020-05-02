Koronavirüs salgınında Batı’nın gerçek yüzünü görenler, Türkiye’ye gelmek için yalvardılar
Yurt dışında yüksek standartlarda yaşayan Türkler’in bile salgında soluğu Türkiye’de aldığını söyleyen iş insanı Fuat Tosyalı, “Gidenler gerçeği gördü. Batı rezil rüsva olunca, Türkiye’ye gelmek için yalvardılar” dedi.
Türk sanayisinin önde gelen isimlerinin ülkesinden kazandığı paraları yurt dışına kaçıran kişilere yönelik tepkileri artarak sürüyor. Bunu yapanları esefle kınadığını söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Batı'nın cazibesine kapılıp yurtdışına gidenlerin salgın sürecinde nasıl panikle soluğu Türkiye'de aldıklarını gördük. Atalarımızın dediği gibi bir musibet bin nasihattan iyidir. İnşallah bu pandemi akıllarını başlarına getirir" diye konuştu.
Kendi ülkelerinin kaynaklarını götürüp başka ülkelerde heba eden bu kişilere, "Bu yanlıştan derhal dönün" diye seslenen Tosyalı, "Ülkemizin yatırıma ve bu paraya ihtiyacı var, bu kadar yatırma açık, yatırımcı dostu bir ülke daha bulmanız mümkün değil. Unutmayın ki ülkemiz ne kadar güçlüyse biz de vatandaşlar olarak o kadar güçlü oluruz" dedi.
TORPİL ARADILAR
Yurt dışında kendine gelecek kurmuş kişilerin salgın sürecinde ülkelerinin kıymetini çok daha iyi anladığını söyleyen Fuat Tosyalı, "Benim bilhassa tanıdığım-bildiğim birçok insan bu süreçte başımıza bir şey gelirse diye büyük bir korku yaşadı. Oysa gerçekten çok yüksek standartlarda yaşıyorlardı orada. En iyi okullarda okuyup, en iyi pozisyonlarda çalışan bu kişiler, salgında bir an önce Türkiye'ye gelmek için araya kimleri koydular, yalvarıp yakardılar. Büyükelçiliklerimize akın ettiler" diye konuştu.
Batı'nın sosyal yaşamının yurtdışına gidenlere cazip geldiğini anlatan Tosyalı, "Hayat sadece sosyal yaşamdan, lüks kafelerden, restoranlardan şaşaalı binalardan ibaret değil. Sağlık her şeyden önemli" değerlendirmesini yaptı.
ELEŞTİRENLER DE GERÇEĞİ GÖRDÜ
Tosyalı, Türkiye'nin yaptığı dev yatırımlara burun kıvıran, kişilerin de bu süreçte bu yatırımların önemini anladığını belirterek, "Ülkemizin yardım etmediği el uzatmadığı bir ülke ve millet kalmadı. Biz işadamları için bu çok büyük bir sermaye olacak. Bu gururu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Bu bizim için muazzam bir güç" dedi.
YURT DIŞINDA KAZANIP ÜLKEMİZE YATIRIYORUZ
Kendilerinin de üç kıtada birçok ülkede yatırımlarının olduğunu söyleyen Fuat Tosyalı, yurtdışında kazandıklarıyla kendi ülkesinde yatırım yaptıklarını söyledi. Bu yıl İskenderun'da dev bir tesis yatırımı daha yapacaklarını belirten Tosyalı, yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: "Böyle bir yatırım gündemimizdeydi. Ancak pandemi ile birlikte bu süreci hızlandırdık. Haziranda yatırıma başlıyoruz. 1 milyar dolarlık yatırımla ilave 1.000 kişiye istihdam sağlayacağız. İthal ikamesi olan bu yatırımla 1 milyar dolarlık bir ithalatın önüne geçerek cari açığın azaltılmasına da katkı sunacağız."
BATI REZİL RÜSVA OLDU
Gelişmiş Batı ülkelerinin kriz sürecinde ortaya koydukları kötü yönetimle kendini de şaşırttığını söyleyen Tosyalı, "Batı adeta rezil rüsva oldu. Biz onları gözümüzde fazla büyütüyormuşuz" dedi. Sadece hükümetlerin değil bu ülkelerdeki sanayicilerin de bu süreçte çuvalladığını söyleyen Tosyalı, şöyle devam etti: "Düşünün solunum cihazı üretemediler. Biz bunu kısa sürede başardık ve onlara örnek olduk. Bırakın solunum cihazını maske bile üretemediler. Bizim sanayicilerimiz anında ülkemizin neye ihtiyacı varsa onu üretti. Onların üstün teknolojisi hiçbir işe yaramadı. Bizim sanayiciler çevik ve son derece esnek üretim kabiliyetine sahip. Bu yetenek hiçbir ülkede yok."
KAYIPLARI TELAFİ EDERİZ, PANİĞE GEREK YOK
Yaşanan küresel krizin ekonomi üzerinde olumsuz etki yaptığının bilenen bir gerçek olduğunu söyleyen Fuat Tosyalı, "Elbette küresel ticarette bir yavaşlama var. Ancak bizim üreticimiz sanayicimiz piyasa açıldığında kayıplarını en kısa sürede telafi eder. Herkes müsterih olsun. Biz üretenler olarak vitesi çok hızlı bir şekilde artırıp eski tempomuzu yakalarız. Yılın genelinde bir kayıp beklemiyorum" diye konuştu.
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