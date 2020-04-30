CHP'li Özgür Özel memurları darbe imasıyla tehdit etti | Video
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30.04.2020
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memurları darbe imasıyla tehdit etti. Memurları işlerinden etmekle tehdit eden CHP'li Özel, "Bütün devlet memurları bilsin, 'saray rejiminin' sonu geliyor." gibi skandal sözler sarf etti.
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