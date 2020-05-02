İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ölüleri bile sayamıyor!
Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan ölüm sayısı ile Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan ve İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın tuttuğu ölüm kayıtları olarak iddia edilen ölü sayısının farklı olduğu ortaya çıktı.
Sözcü Gazetesi, 20 Nisan'da 399 kişinin öldüğünü iddia ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde aynı gün 294 kişinin öldüğü açıkça görülüyor.
"SÖZCÜ, İBB MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN TUTTUĞU MERAK EDİLEN ÖLÜM KAYITLARINA ULAŞTI!"
Sözcü Gazetesi, "Mezarlıklar Müdürlüğü mart-nisan rakamlarını açıkladı: İstanbul'da iki ayda 3 bin 600 fazla ölüm var" başlıklı haber yayınladı.
Sözcü Gazetesi muhabiri Özlem Güvemli tarafından hazırlanan haberde; "Corona salgını ile birlikte özellikle vakaların yüzde 60'ının görüldüğü İstanbul'daki ölüm oranları tartışma konusu oldu. SÖZCÜ, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın tuttuğu merak edilen ölüm kayıtlarına ulaştı" denildi.
"NİSAN AYINDA EN ÇOK ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ 20 NİSAN GÜNÜ 399 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
Haberde; "Günlük ölüm sayılarına bakıldığında nisan ayında en çok ölümün gerçekleştiği 20 Nisan günü 399 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki yıl aynı gün hayatını kaybeden kişi sayısı 203 olarak gerçekleşmişti" ifadeleri yer aldı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEFAT SORGULAMADA 20 NİSAN'DA 292 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi, Sözcü Gazetesi ile gazetede yer alan İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın tuttuğu ölüm kayıtlarını yalanlıyor.
İBB'NİN VEFAT SORGULAMA EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vefat Bilgisi Sorgulama Bölümü'nde 20 Nisan 2020 tarihinde sorgulama yapıldığında, 294 kişinin hayatını kaybettiği açıkça görülüyor.
KENAN KIRAN - SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Rotschild destekli The Economist’ten 32 yıl önce bitcoin kapağı!
- Bitlis'te iki Mehmetçik şehit oldu
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek rezilliği!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Günlük 5.000 test kapasiteli laboratuvar kuruldu
- Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı
- Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polisin kumar baskından kaçarken kolunu kırdı
- Bakan Albayrak: Milletimizi bölemeyecekler
- Başkan Erdoğan'dan ''Bu Yoldan Dönmeyeceğiz'' mesajı
- Akşener'den çark HDP'den tepki
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?