03 Mayıs 2020, Pazar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ölüleri bile sayamıyor!

Sabah Gazetesi'nden 'ın haberine göre, ’nin resmi internet sitesinde yer alan ölüm sayısı ile ’nde yayınlanan ve ’nın tuttuğu ölüm kayıtları olarak iddia edilen ölü sayısının farklı olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖLÜLERİ BİLE SAYAMIYOR!

, 20 Nisan'da 399 kişinin öldüğünü iddia ederken, 'nin resmi internet sitesinde aynı gün 294 kişinin öldüğü açıkça görülüyor.

"SÖZCÜ, İBB MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN TUTTUĞU MERAK EDİLEN ÖLÜM KAYITLARINA ULAŞTI!"

Sözcü Gazetesi, "Mezarlıklar Müdürlüğü mart-nisan rakamlarını açıkladı: 'da iki ayda 3 bin 600 fazla ölüm var" başlıklı haber yayınladı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Özlem Güvemli tarafından hazırlanan haberde; "Corona salgını ile birlikte özellikle vakaların yüzde 60'ının görüldüğü İstanbul'daki ölüm oranları tartışma konusu oldu. SÖZCÜ, 'nın tuttuğu merak edilen ölüm kayıtlarına ulaştı" denildi.

"NİSAN AYINDA EN ÇOK ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ 20 NİSAN GÜNÜ 399 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Haberde; "Günlük ölüm sayılarına bakıldığında nisan ayında en çok ölümün gerçekleştiği 20 Nisan günü 399 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki yıl aynı gün hayatını kaybeden kişi sayısı 203 olarak gerçekleşmişti" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEFAT SORGULAMADA 20 NİSAN'DA 292 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi, Sözcü Gazetesi ile gazetede yer alan İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın tuttuğu ölüm kayıtlarını yalanlıyor.

İBB'NİN VEFAT SORGULAMA EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vefat Bilgisi Sorgulama Bölümü'nde 20 Nisan 2020 tarihinde sorgulama yapıldığında, 294 kişinin hayatını kaybettiği açıkça görülüyor.

KENAN KIRAN - SABAH

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