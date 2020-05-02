Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Bu yoldan dönmeyeceğiz' mesajı: Milletimizi bölemeyecekler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından '#BuYoldanDönmeyeceğiz' etiketiyle paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak bir mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına mani olamayacaklar. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Hükmünde galip olan sadece Allah'tır. Biz bunu biliriz" ifadelerine yer verdi.