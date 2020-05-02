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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Bu yoldan dönmeyeceğiz' mesajı: Milletimizi bölemeyecekler

Son dakika haberine göre , Başkan , 'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde hesabından '#BuYoldanDönmeyeceğiz' etiketiyle paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak bir mesajı yayınladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK: MİLLETİMİZİ BÖLEMEYECEKLER

, Başkan , 'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde hesabından '#BuYoldanDönmeyeceğiz' etiketiyle paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak bir mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına mani olamayacaklar. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Hükmünde galip olan sadece Allah'tır. Biz bunu biliriz" ifadelerine yer verdi.

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