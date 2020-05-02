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Başkan Erdoğan'dan ''Bu Yoldan Dönmeyeceğiz'' mesajı

Başkan , AK Parti'ye dönüşünün 3.yılına özel paylaşımda bulundu. Darbe imalarına Twitter'dan net bir şekilde cevap veren Başkan Erdoğan, #BuYoldanDönmeyeceğiz etiketi ile paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ''BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ'' MESAJI

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan ''Bu Yoldan Dönmeyeceğiz'' mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ''BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ'' MESAJI

Başkan Erdoğan vatandaşları uyardı: Güzel günler yakın ama rehavete kapılmayalım BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARI UYARDI: GÜZEL GÜNLER YAKIN AMA REHAVETE KAPILMAYALIM
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kızları kaçırılan aile ile görüştü! SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN KIZLARI KAÇIRILAN AİLE İLE GÖRÜŞTÜ!

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