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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Artık bu ülkede darbelere geçit yok

BBP Genel Başkanı , CHP Başkanı 'nun darbe tehdidinde bulunduğunu öne sürerek "Artık bu ülkede darbelere geçit yok." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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MUSTAFA DESTİCİ: ARTIK BU ÜLKEDE DARBELERE GEÇİT YOK

BBP Genel Başkanı , CHP Başkanı 'nun darbe tehdidinde bulunduğunu öne sürerek "Artık bu ülkede darbelere geçit yok." ifadelerini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, Kaftancıoğlu'nun "İktidar öyle ya da böyle değişecek." dediğini belirterek tepki gösterdi. Destici, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete, bazen mitinglerde orduyu göreve çağırırken, bazen de 'Laiklik elden gidiyor' sloganıyla millet iradesini vesayet altına almak isterken rastladık. Bazı kurumlara sızıp bu kuruluşları, her ihtilafta, her zor dönemde sokağa, devleti ve milleti darbelerin karanlığına sürüklemeye çalışan sözde demokrasi havarileri bilsinler ki 15 Temmuz bir milat. Artık bu ülkede darbelere geçit yok. Hakimiyet Allah'ın, irade milletindir."

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