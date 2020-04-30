CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir

ŞENOCAK: "MİLLETİMİZ BUNA EN SON YELTENENİ 15 TEMMUZ'DA ŞEHITLER KÖPRÜSÜ'NDEN BOĞAZ'A DÖKMÜŞTÜ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "'Seçimle olmazsa bir şekilde' Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir.#BizBurdayız" ifadelerini kullandı.

MUŞ: "SAKIN HA! AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN"

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş da, "CHP, demokrasi rayından çıktı! AK Parti'yi 'başka bir şekilde' indirmekten bahsediyor. Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin! Zira 15 Temmuz'da 'başka bir şekli' deneyenlerin sonu malum.." dedi.

"CHP SEÇMENİ BUNLARI HAK ETMİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise, "Bunlar için en güzel ismi Ömer Çelik buldu; 'Demokrasiyi Felç Etme Örgütü' kısaltması DEFÖ. CHP seçmeni bunları hak etmiyor. Covid sonrası dünya bu zihniyeti kendiliğinden tasfiye edecek."

BULUT: "BU MİLLET SİZİ BİR KEZ DAHA ŞEKİLDEN ŞEKİLE SOKACAKTIR"

MHP Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Yücel Bulut: "'Erken seçimle veya başka şekilde' derken neyi kastettiğini anlıyoruz. Ama siz de şunu anlayın! 'Başka şekilde' denemeye kalkarsanız, bu millet sizi birkez daha şekilden şekile sokacaktır. Darbe şakşakçısı bir halk yok, Her alçak teşebbüsün başını ezmeye kararlı bir millet var!"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "'Başka bir şekilde' derken? Sizin ağa babalarınızın oyunlarını ve kumpaslarını bu millet yok etti. Milletimizin emaneti bizim için kutsaldır. Hain oyunlarınızla bu ülkeyi karıştırmanıza asla müsade etmeyeceğiz!"

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: "Önce Özgür Özel, şimdi de Canan Kaftancıoğlu darbe tehdidi savuruyor. 'Erken seçim ya da başka bir şekilde...' Biz bu günlere, millet iradesini hedef alan tüm darbe girişimlerine karşı dimdik durarak geldik. Baskı ve tehditlere hiç boyun eğmedik. Varsa cesaretiniz bekleriz!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "'Erken seçim veya başka bir şekilde...'Başka bir şekilde' derken? Başka şekildeki değişiklikler, 15 Temmuz 2016'da tarihe gömüldü. Biri, CHP yöneticilerine bunu söylesin."

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış: "Kumpasçıların tuzakları, Jakobenlerin vesayet özlemi bitmez. Dün Özgür Özel, bugün Canan Kaftancıoğlu. Milletimiz derin hafızasına not alıyor bunları."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı M. Mücahit Küçükyılmaz: "Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu... Darbe tehdidinizi aldık. Hadi bakalım. Şimdi neler yapabileceğinizi bekliyoruz. 15 Temmuz gecesi bazı şeyler içimizde ukde kaldı zira! Ama yan çizmek yok, ona göre!"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: "'Erken seçim veya başka bir şekilde...' Millet 'başka bir şekilde' derken kastettiği şeyi gayet iyi biliyor. Ama sizin o tatlı darbe rüyalarınızı bir gecede kabusa döndürdük. Yine döndürürüz."

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur: "Elbet bir gün hesaplaşılacak. Ya seçimle ya da bir şekilde. Yarım kalmış tüm hesaplar da görülecek bu arada. Defteri dürüleceklerle birlikte. 'Bir şekilde' sözü Canan Kaftancıoğlu'na aittir. Umarım telif istemez"

ALTUN'DAN, ANLAMLI PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Aralık 2013 tarihinde yaptığı paylaşımı RT etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Aralık 2013 tarihinde; "Eğer istiklalimize el uzatan olursa, eğer bu ülkeyi karıştırmak için kirli tuzaklar kurulursa; biz o elleri kırar, o tuzakları bozarız" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın, söz konusu paylaşımı FETÖ'nün 17 Aralık yargı darbe girişiminin ardından yapmıştı.

ÖZEL'İN ARDINDAN KAFTANCIOĞLU DA DARBE İMASINDA BULUNDU

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu.

KAFTANCIOĞLU: "BİR ERKEN SEÇİMLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE..."

Canan Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, "İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" iddiasında bulundu.

"İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de canlı yayınlanan Sözüm Var programında Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in sorularını yanıtladı.

Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim. Bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır"

ÖZGÜR ÖZEL DE DARBE İMALI SÖZLER SÖYLEMİŞTİ!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız."

KENAN KIRAN-SABAH