Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesaplarından 1 Mayıs ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"ALIN TERİ DÖKEREK GAYRET GÖSTEREN…"

Fuat Oktay yaptığı paylaşımda, "Halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması için emek vererek, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.