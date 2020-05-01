Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Fuat Oktay alın teri dökerek ülkenin kalkınması için mücadele eden işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesaplarından 1 Mayıs ile ilgili bir paylaşım yaptı.
"ALIN TERİ DÖKEREK GAYRET GÖSTEREN…"
Fuat Oktay yaptığı paylaşımda, "Halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması için emek vererek, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.
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