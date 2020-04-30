CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehdidine AK Parti'den çok sert yanıt: Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin
CHP'li Özgür Özel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini darbe ile tehdit eden sözlerinin ardından bir skandal açıklama da CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, "İktidar iyi yöne gitmiyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı." dedi. Kaftancıoğlu'nun darbe kokan sözlerine AK Parti'den çok sert bir yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin! Zira 15 Temmuz'da "başka bir şekli" deneyenlerin sonu malum..." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancuıoğlu'ndan da darbe tehdidi geldi. İktidarı, "Erken seçimle ya da başka bir şekilde" sözleri ile tehdit eden Kaftancıoğlu'na AK Parti'den çok sert bir yanıt geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medya hesabından Canan Kaftancıoğlu'nun skandal sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı ve, "CHP, demokrasi rayından çıktı! AK Parti'yi "başka bir şekilde" indirmekten bahsediyor. Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin! Zira 15 Temmuz'da "başka bir şekli" deneyenlerin sonu malum..." ifadelerini kullandı.
ÇOK SERT TEPKİ: AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN!
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
CHP, demokrasi rayından çıktı! AK Parti'yi "başka bir şekilde" indirmekten bahsediyor. Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin! Zira 15 Temmuz'da "başka bir şekli" deneyenlerin sonu malum...
Muş'un paylaşımına binlerce vatandaştan destek gelirken, Kaftancıoğlu'na tepki yağdı.
KAFTANCIOĞLU DARBE İLE TEHDİT ETTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kaftancıoğlu, CHP yandaşı Halk TV canlı yayınında darbe tehdidinde bulundu. Kaftancıoğlu canlı yayında şu skandal ifadeleri kullandı:
Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidar�� hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim. Bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır.
DARBE TEHDİTLERİ ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ İLE BAŞLADI
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:
"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız."
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