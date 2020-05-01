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Başkan Erdoğan'ın video konferans ile görüştüğü yaşlı çift: Dünyaya diz çöktürdü, başımıza taç olsun

ile telefonda görüntülü olarak konuşan Abdullah ve Raziye çifti duygularını paylaştı. Mutluluklarını dile getiren 68 yaşındaki , "Eğer kanadım olsa uçar oraya giderdim. Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane. Dünyaya diz çöktürdü. Ülkemiz iyi bir ülkedir, kıymetini bilelim" dedi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN YAŞLI ÇİFT: DÜNYAYA DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Başkan Erdoğan, video konferans aracılığıyla görüştüğü , , ve 'taki 4 ailenin ramazanını kutlayarak, Gruplarının yardımlarını sordu. 'ın görüştüğü aileler arasında Kırıkkaleli Abdullah ve çifti de yer aldı. Kırıkkale Valiliği İl Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaçları giderilen görüşme sonrasındaki duygularını paylaştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYADA BİR TANE"
Başkan Erdoğan ile görüşmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan 68 yaşındaki , duygularını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Öncü, "Hem de nasıl mutluyum. Eğer kanadım olsa uçar oraya giderdim. Kanadım olmadığı için var olsunlar sağ olsunlar. Görüntülü olarak sanki yanına gittim, geri döndüm geldim. İnşallah bir daha nasip olursa Kırıkkale'ye gelirse inşallah bizi görmeye gelir. Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane. Dünyaya diz çöktürdü. Ülkemiz iyi bir ülkedir kıymetini bilelim. Birliğimiz bir olsun. Biri sağa çekmesin biri sola çekmesin. Hepimiz biriz. Gözlerim doldu halende gözlerim doluyor. Ben ona aşığım. O nasıl diyor ki 'ben size aşığım' bizde ona aşığız" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞIMIZA TAÇ OLSUN"
İl Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Öncü, "Vefa hattı var. İstediğimiz an 112'ye çağrı attığımız an geliyor gidiyor. Maaşımızı çekip getiriyor. Maske getirdiler, erzağımızı getirdiler. Kolonyamızı getirdiler. Faturalarımızı yatırıyorlar. Herhangi bir şekilde alo dediğimiz zaman hızır gibi yanımızdalar. Allah devletimizi milletimizi var etsin. Cumhurbaşkanımız da başımıza taç olsun" şeklinde konuştu.

"ALLAH ONU YETİŞTİRENİ NUR İÇİNDE YATIRSIN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen 70 yaşındaki Raziye Öncü de, "Cumhurbaşkanımızla konuştuk çok heyecanlıyız. Onu çok seviyoruz Allah başımızdan eksik etmesin. O başımıza geleli evimiz erzak doluyor. Elimiz para görüyor, çok memnunuz. Onu istemeyenlerin Allah gözlerini kör etsiz. Ona biri laf deyince biz çok üzülüyoruz. Çok seviyoruz onu. Çocuklarımızla beraber seviyoruz onu. Memleketteki kardeşlerim onun yolunda ölüyorlar. İnşallah Kırıkkale'ye gelince evimde onunla hususi oturup konuşacağım. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah onu yetiştireni nur içinde yatırsın. Kurban olurum onu yaradana" ifadelerini kullandı.

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