Başkan Erdoğan'ın video konferans ile görüştüğü yaşlı çift: Dünyaya diz çöktürdü, başımıza taç olsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüntülü olarak konuşan Abdullah ve Raziye çifti duygularını paylaştı. Mutluluklarını dile getiren 68 yaşındaki Abdullah Öncü, "Eğer kanadım olsa uçar oraya giderdim. Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane. Dünyaya diz çöktürdü. Ülkemiz iyi bir ülkedir, kıymetini bilelim" dedi.
Başkan Erdoğan, video konferans aracılığıyla görüştüğü Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'taki 4 ailenin ramazanını kutlayarak, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardımlarını sordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü aileler arasında Kırıkkaleli Abdullah ve Raziye Öncü çifti de yer aldı. Kırıkkale Valiliği İl Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaçları giderilen yaşlı çift görüşme sonrasındaki duygularını paylaştı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYADA BİR TANE"
Başkan Erdoğan ile görüşmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan 68 yaşındaki Abdullah Öncü, duygularını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Öncü, "Hem de nasıl mutluyum. Eğer kanadım olsa uçar oraya giderdim. Kanadım olmadığı için var olsunlar sağ olsunlar. Görüntülü olarak sanki yanına gittim, geri döndüm geldim. İnşallah bir daha nasip olursa Kırıkkale'ye gelirse inşallah bizi görmeye gelir. Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane. Dünyaya diz çöktürdü. Ülkemiz iyi bir ülkedir kıymetini bilelim. Birliğimiz bir olsun. Biri sağa çekmesin biri sola çekmesin. Hepimiz biriz. Gözlerim doldu halende gözlerim doluyor. Ben ona aşığım. O nasıl diyor ki 'ben size aşığım' bizde ona aşığız" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞIMIZA TAÇ OLSUN"
İl Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Öncü, "Vefa hattı var. İstediğimiz an 112'ye çağrı attığımız an geliyor gidiyor. Maaşımızı çekip getiriyor. Maske getirdiler, erzağımızı getirdiler. Kolonyamızı getirdiler. Faturalarımızı yatırıyorlar. Herhangi bir şekilde alo dediğimiz zaman hızır gibi yanımızdalar. Allah devletimizi milletimizi var etsin. Cumhurbaşkanımız da başımıza taç olsun" şeklinde konuştu.
"ALLAH ONU YETİŞTİRENİ NUR İÇİNDE YATIRSIN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen 70 yaşındaki Raziye Öncü de, "Cumhurbaşkanımızla konuştuk çok heyecanlıyız. Onu çok seviyoruz Allah başımızdan eksik etmesin. O başımıza geleli evimiz erzak doluyor. Elimiz para görüyor, çok memnunuz. Onu istemeyenlerin Allah gözlerini kör etsiz. Ona biri laf deyince biz çok üzülüyoruz. Çok seviyoruz onu. Çocuklarımızla beraber seviyoruz onu. Memleketteki kardeşlerim onun yolunda ölüyorlar. İnşallah Kırıkkale'ye gelince evimde onunla hususi oturup konuşacağım. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah onu yetiştireni nur içinde yatırsın. Kurban olurum onu yaradana" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ve harekete geçildi! Sosyal medya terörü bitiyor
- Ege Denizi'nde dikkat çeken kareler!
- Aile kurumu neden hedefte?
- Kıraç yerin 70 metre altında işçiler için konser verdi
- Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine teşekkür
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Kovid-19 video konferansı
- Başkan Erdoğan kızları kaçırılan aile ile görüştü!
- ABD'de ölenlerin sayısı 65 bine yaklaştı
- TKP'li vekil Barış Atay’dan 1 Mayıs provokasyonu!
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!
- 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı
- Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı
- Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...
- Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?