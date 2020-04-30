Son dakika: Başkan Erdoğan yardım yapılan ailelerle görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak’ta Vefa Destek gruplarının yardımda bulunduğu ailelerle görüşme gerçekleştirdi.
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