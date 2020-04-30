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Son dakika: Başkan Erdoğan yardım yapılan ailelerle görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , , , ve ’ta Vefa Destek gruplarının yardımda bulunduğu ailelerle görüşme gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN YARDIM YAPILAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

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