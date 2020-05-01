Talimatı Başkan Erdoğan verdi! 12 yaşındaki Ömer'in hayali gerçek oldu
Gaziosmanpaşa’da yaşayan 12 yaşındaki Ömer Gültekin CİMER’e yazarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan bir çift muhabbet kuşu istedi. Küçük Ömer’in isteğini Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yerine getirdi.
Gaziosmanpaşa'da yaşayan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ömer Gültekin CİMER üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yazarak yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını başladığından beri evinden çıkmadığını belirterek, bir papağan ya da bir çift muhabbet kuşu talebinde bulundu. Ömer'in isteğini Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yerine getirdi.
KUŞLARIN İSİMLERİNİ "LİMON" VE "BAŞKAN" KOYDU
Bir çift muhabbet kuşu alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediye veteriner hekimi ile birlikte 12 yaşındaki Ömer'e kuşlarını teslim etti. Belediye başkanını ve kuşları kapıda görünce çok sevinen Ömer Gültekin, Başkan Erdoğan'a ve Belediye Başkanı Usta'ya teşekkür etti.
Başkan Usta, kuş ile birlikte bir poşet içerisinden kuşun ihtiyacı olabilecek yem, ilaç gibi malzemeleri de Ömer'e teslim etti. Kuşa nasıl bakması gerektiğini ise belediye veteriner hekimi tarif etti. Belediye başkanı Usta Ömer'den kuşlara bir isim koymasını istedi. Küçük Ömer kuşlardan sarı olanın ismini "Limon" beyaz olanın ismini ise kuşları kendisine hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esinlenerek "Başkan" koydu.
"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖDÜL OLARAK BİR KUŞ TALEP ETMİŞ"
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Burada uzun zamandan beri evde kal diye ısrar ettiğimiz gençlerimizden bir tanesi küçük Ömer var. Sayın cumhurbaşkanımızdan ödül olarak bir kuş talep etmiş. Evde kalıyorum kuşum olsun istiyorum çok arzuluyorum diye bir talebi olmuş. Biz de o talebi bugün ona bir sürpriz yapmak üzere bugün gerçekleştirmiş olacağız. Muhabbet kuşumuzu ona hediye edeceğiz" dedi.
12 yaşındaki Ömer Gültekin Başkan Erdoğan'a mesaj göndererek, "Başkanım siz çık demeden biz evden çıkmayacağız. Kuşlarıma da iyi bakacağım evden çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı.
Küçük Ömer'in annesi Saniye Gültekin ise, "Biz de evde kalacağız. Çıkamayacağız Cumhurbaşkanımız diyene kadar çıkmayacağız. Evde kalacağız herkes evde kalsın. Kuşlar için de teşekkür ederim Cumhurbaşkanımıza. Allah razı olsun. İyi ki var" dedi.
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