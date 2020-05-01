Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Son 24 saatte 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 53 bin 808 oldu. Son 24 saatte 84 kişi vefat ederken toplam vefat sayısı 3.258 oldu.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 188 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 122 bin 392, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu, 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 53 bin 808'e ulaştığını açıkladı.
Son 24 saatte 84 hasta vefat etti, 4 bin 922 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, toplam vaka sayısı 122 bin 392 ve toplam vefat sayısı 3 bin 258'e ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1480, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 818, iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu.
"YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI AZALIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." paylaşımında bulundu.
Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Id5p85tJSe— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 1, 2020
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