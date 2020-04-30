Son dakika: Öldürülen 7 teröristten 4'ünün, gri listede olduğu açıklandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kars Kağızman ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün terörden arananlarda Gri Listede 500 bin TL'ye kadar ödülle yer alan; Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
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