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Son dakika: Öldürülen 7 teröristten 4'ünün, gri listede olduğu açıklandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 'ta 2 günde etkisiz hale getirilen 'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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ÖLDÜRÜLEN 7 TERÖRİSTTEN 4'ÜNÜN, GRİ LİSTEDE OLDUĞU AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kars Kağızman ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün terörden arananlarda Gri Listede 500 bin TL'ye kadar ödülle yer alan; Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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