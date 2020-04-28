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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Son dakika haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ve bölgesel gelişmeler ele alındı

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME!

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DUYURDU: 60 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZI ÜLKEMİZE GETİRDİK
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Gambiyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, LİTVANYALI VE GAMBİYALI MEVKİDAŞLARIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

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