25 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Kovid-19 salgını nedeniyle) Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
ABONE OL
KAÇ TÜRK VATANDAŞI YURDA GETİRİLDİ? BAKAN AÇIKLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren 60 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdiklerini ve Türkiye'deki farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini açıkladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık" açıklamasında bulundu.




Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Karantina yurtlarından kaç kişi tahliye edildi? AFAD açıkladı SON DAKİKA: KARANTİNA YURTLARINDAN KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ? AFAD AÇIKLADI
THY'den ABD'de mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu THY'DEN ABD'DE MAHSUR KALAN TÜRKLER İÇİN TAHLİYE OPERASYONU
Tunus, Libya'da mahsur kalan 3 bin 600 vatandaşını tahliye etti TUNUS, LİBYA'DA MAHSUR KALAN 3 BİN 600 VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ
THY'den dev operasyon! Avrupa'dan tahliye edilen Türkler Samsun'a getirildi THY'DEN DEV OPERASYON! AVRUPA'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER SAMSUN'A GETİRİLDİ
THY'nin dev operasyonu başladı! İşte İlk tahliye... THY'NİN DEV OPERASYONU BAŞLADI! İŞTE İLK TAHLİYE...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA