Temel Karamollaoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbeye yönelik Ankara Barosunca yapılan açıklamayla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbeye yönelik Ankara Barosunca yapılan açıklamaya dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İslam'ın gayesinin bütün insanlığın iki cihan saadeti olduğu ve ortaya koyduğu ilkelerin, getirdiği emir ve yasakların açık ve net olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Bu ilke, emir ve yasakların hatırlatılması hem dini bir vecibedir hem de tarihi bir sorumluluğu yerine getirmektir." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Dini bir vecibeyi yerine getirmek üzere aile hayatının kutsallığını, neslin muhafaza edilmesi gerektiğini ve İslam'ın evrensel ahlaki ilkelerini bir hutbe vesilesiyle hatırlatmak, asla nefret suçu olarak değerlendirilemez. Mübarek ramazan ayını idrak ettiğimiz ve insanlık alemi olarak büyük bir badireden geçtiğimiz bu zor zamanda, böyle yersiz ve faydasız münakaşalardan uzak durulmalıdır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Uzman isim uyardı! Yeni bir belirti daha
- İstasyonunda yürürken aniden...
- Dışarı çıkan vatandaşın sözleri pes dedirtti
- Kadir Şeker koronaya yakalandı
- Karar verildi! İşte balın kilo fiyatı
- İstanbul trafiğinde son durum
- İstanbul kontrol altında! A Haber o merkeze girdi
- “Hapşırmak için çıkarttım”
- Koronavirüs salgını sonrası yeni hayata yeni kurallar geliyor!
- Korkutan manzara! Hayvan otlatırken buldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?
- Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?