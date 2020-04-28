28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Temel Karamollaoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek!

Temel Karamollaoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek!

Saadet Partisi Genel Başkanı , Başkanı 'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbeye yönelik  yapılan açıklamayla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
KARAMOLLAOĞLU'NDAN ERBAŞ'A DESTEK!

Karamollaoğlu, Başkanı 'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbeye yönelik yapılan açıklamaya dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İslam'ın gayesinin bütün insanlığın iki cihan saadeti olduğu ve ortaya koyduğu ilkelerin, getirdiği emir ve yasakların açık ve net olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Bu ilke, emir ve yasakların hatırlatılması hem dini bir vecibedir hem de tarihi bir sorumluluğu yerine getirmektir." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Dini bir vecibeyi yerine getirmek üzere aile hayatının kutsallığını, neslin muhafaza edilmesi gerektiğini ve İslam'ın evrensel ahlaki ilkelerini bir hutbe vesilesiyle hatırlatmak, asla nefret suçu olarak değerlendirilemez. Mübarek ramazan ayını idrak ettiğimiz ve insanlık alemi olarak büyük bir badireden geçtiğimiz bu zor zamanda, böyle yersiz ve faydasız münakaşalardan uzak durulmalıdır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA