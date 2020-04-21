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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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Son dakika haberine göre ile Çin arasında kritik temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

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