Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Gambiyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasi trafiğine ara vermeden devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı Linkevicius ve Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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