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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Gambiyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LİTVANYALI VE GAMBİYALI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasi trafiğine ara vermeden devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile telefon görüşmesi yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı Linkevicius ve Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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