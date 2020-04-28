Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "Elektrik Tüketim Desteği" açıklaması! Rakamı duyurdu...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı da bunlardan biri" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı da bunlardan biri" dedi.
1,5 MİLYONDAN FAZLA AİLEYE ULAŞILDI
Bakan Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık" şeklinde konuştu.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DEVLET ELİ
1,5 MİLYONDAN FAZLA AİLEYE ULAŞILDI
Bakan Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık" şeklinde konuştu.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DEVLET ELİ
Öte yandan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor" mesajını verdi.
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