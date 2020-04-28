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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "Elektrik Tüketim Desteği" açıklaması! Rakamı duyurdu...

, , "Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz Sosyal Yardım Programı da bunlardan biri" dedi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN 'DESTEK' AÇIKLAMASI
, , "Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz Sosyal Yardım Programı da bunlardan biri" dedi.

1,5 MİLYONDAN FAZLA AİLEYE ULAŞILDI

Bakan Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık" şeklinde konuştu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DEVLET ELİ

Öte yandan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor" mesajını verdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneğine yapılan başvuru sayısını açıkladı BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE YAPILAN BAŞVURU SAYISINI AÇIKLADI
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Erişime açıldı SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DUYURDU: ERİŞİME AÇILDI
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Erişime açıldı

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