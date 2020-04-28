Türkiye'den Lübnan'a ekmek yardımı
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Türk halkı Ramazan ayında da Lübnanlı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürüyor." denildi.
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.
Büyükelçilik, başkent Beyrut'un farklı semtlerinde bulunan fırınlar aracılığıyla iftar öncesi ihtiyaç sahibi 2 bini aşkın aileye ekmek dağıttı.
Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Türk halkı Ramazan ayında da Lübnanlı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürüyor. Ramazan ayı vesilesiyle Lübnanlı kardeşlerimize iftar için ekmek dağıtımımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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