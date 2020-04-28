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Türkiye'den Lübnan'a ekmek yardımı

'nin , Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Türk halkı Ramazan ayında da kardeşlerinin yanında olmayı sürdürüyor." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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TÜRKİYE'DEN LÜBNAN'A EKMEK YARDIMI

'nin , Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyükelçilik, başkent Beyrut'un farklı semtlerinde bulunan fırınlar aracılığıyla iftar öncesi ihtiyaç sahibi 2 bini aşkın aileye ekmek dağıttı.

Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Türk halkı Ramazan ayında da Lübnanlı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürüyor. Ramazan ayı vesilesiyle Lübnanlı kardeşlerimize iftar için ekmek dağıtımımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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