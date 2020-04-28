Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İstihdamı korumak temel hedefimiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede süreci değerlendirdiklerini belirterek, "Sosyal korumaya dair aldığımız tedbirlerle salgın sürecinde çalışanlarımızı ve istihdamı korumak temel hedefimiz." ifadesini kullandı.