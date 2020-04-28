28 Nisan 2020, Salı
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İstihdamı korumak temel hedefimiz

Koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Sosyal korumaya dair aldığımız tedbirlerle salgın sürecinde çalışanlarımızı ve istihdamı korumak temel hedefimiz." ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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TEMEL HEDEFİMİZ İSTİHDAMI KORUMAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede süreci değerlendirdiklerini belirterek, "Sosyal korumaya dair aldığımız tedbirlerle salgın sürecinde çalışanlarımızı ve istihdamı korumak temel hedefimiz." ifadesini kullandı.

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