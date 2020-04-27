FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulüne" 7 yıl 6 ay hapis cezası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "bölge talebe mesulü'' olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.E.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen F.Y, sanık Y.E.T'yi tanıdığını ve örgütte birlikte görev yaptıklarını söyledi.
FETÖ üyesi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını sanık Y.E.T. ile beraber giderdiklerini belirten tanık F.Y, şöyle dedi:
"Sanık örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütüyordu. Ben de 'büyük bölge talebe mesulü' sıfatıyla Y.E.T'ye üstlerimden aldığım talimatları iletiyordum. Kendisinden bizzat ben sorumluydum. Y.E.T. FETÖ içinde 'Musab' kod adını kullanıyordu. Örgüt tarafından kendi sorumluluğuna askeri bir öğrenci verilmişti. İki haftada bir düzenli olarak bu askeri öğrencinin yanına giderdi.''
Sanık, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ içinde ''bölge talebe mesulü" olarak görev yapması, "Musab" kod adıyla örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tutarlı tanık beyanları ve teşhisler dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Y.E.T'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.
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