İsveç'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 274 oldu
İsveç’te son 24 saatte koronavirüs nedeni ile 80 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 274’e ulaştı. Öte yandan İsveç'te koronavirüs salgını nedeni ile 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlamaları yasaklandı.
Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan koronavirüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor.
İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, tarafından bugün yapılan açıklamada İsveç'te son 24 saatte koronavirüs nedeni ile 80 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 274'e yükseldi.
Kurum, koronaya bağlı ölümlerin en fazla başkent Stockholm ve çevresinde gerçekleştiğini bildirirken, başkentte bin 237 kişinin koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, korona nedeni ile 70 yaş ve üstü bin 978 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerken, son 24 saatte vaka sayısının 286 kişi artarak, 18 bin 926'ya ulaştığını aktardı.
Öte yandan İsveç'te koronavirüs salgını nedeni ile 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlamaları yasaklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Flaş iddia: Putin sığına gizlendi
- Meksika'da son 24 saatte 46 kişi öldü
- Hamas ile İsrail arasında esir takası olacak mı?
- ABD salgınla nasıl mücadele ediyor? Ünlü doktor açıkladı
- DEAŞ Kerkük'te havan topu saldırısı düzenledi
- Faciayı polis aracı önledi
- Çin'den ABD'li ünlü isme: Koronayı Vuhan'a sen bulaştırdın
- ABD'de son 24 saat...
- Polisler köpek ağızlığıyla dövdü
- Koronada korkutan gelişme: Böylesi ilk defa görüldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?
- Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?