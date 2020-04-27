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İsveç'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 274 oldu

’te son 24 saatte nedeni ile 80 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 274’e ulaştı. Öte yandan İsveç'te koronavirüs salgını nedeni ile 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlamaları yasaklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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İSVEÇ'TE KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor.

Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, tarafından bugün yapılan açıklamada İsveç'te son 24 saatte koronavirüs nedeni ile 80 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 274'e yükseldi.

Kurum, koronaya bağlı ölümlerin en fazla başkent Stockholm ve çevresinde gerçekleştiğini bildirirken, başkentte bin 237 kişinin koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, korona nedeni ile 70 yaş ve üstü bin 978 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerken, son 24 saatte vaka sayısının 286 kişi artarak, 18 bin 926'ya ulaştığını aktardı.

Öte yandan İsveç'te koronavirüs salgını nedeni ile 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlamaları yasaklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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