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Aleviliği ayrı bir din gibi gösteren CHP’ye Başkan Erdoğan’dan sert tepki!

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27.04.2020
Başkan Erdoğan’dan çocuklara dağıttığı 23 Nisan kolisiyle siyasi ve dini propagandanın peşine düşen İBB’ye sert tepki geldi. Başkan Erdoğan, ‘’Belediyelerin yardımlarıyla ilgili meselede de biz valiliklerle koordinasyon ve planlama yapılması gerektiğini söylerken onlar işi bambaşka yerlere götürmeye çalışıyorlar. Gerçi yardım paketlerinin içine alevi, bektaşi kardeşlerimizi İslam dışı gösteren, kanun dışı eylemlerin öven kitaplar koymak suretiyle kirli yüzlerini, sinsi niyetlerini bir kez daha göstermeyi de ihmal etmediler. Çok açık net olarak dağıttıkları kitapçıklarla aleviliği ‘din’ olarak takdim eden bu anlayışı milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

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