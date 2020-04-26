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Son dakika: Kurgu görüntüler kumpasından CHP ve Demokrat Parti çıktı! İşte gözaltına alınan 4 şüphelinin ilk ifadeleri

Son dakika haberine göre; ilçesinde çekilen ve İstanbul İl Başkanı tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerle ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Başkanı , kendisinin cep telefonu ile 2 dakika 37 saniye süreli video kaydı yaptığını, videoyu Koordinasyon Başkanı ’a gönderdiğini ve kendisiyle telefonla görüştüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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KURGU GÖRÜNTÜLER KUMPASINDAN CHP VE DP ÇIKTI!
ilçesinde çekilen ve İstanbul İl Başkanı tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerle ilgili soruşturma sürüyor.

KUMPASTAN; CHP VE DEMOKRAT PARTİ ÇIKTI! KURGU GÖRÜNTÜ SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

'nın başlattığı soruşturmada; kurgu görüntülerde kameramanlık yapan imtiyaz sahibi , Mahmut Dölek'in konuştuğu çiftçi görünümlü , bu ikilinin konuşmasını kayda alan Erdemli Başkanı ile Kumkuyu eski Belde Belediye başkanlığı yapan gözaltına alındığı bildirildi.

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4 şüphelinin ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelerin; banka hesaplarının inceleneceği öğrenildi.

AVUKAT CESİM ERCİK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik'in, 25 Nisan 2020 saat:15.00 sıralarında Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Cesim Ercik ifadesinde; 24 Nisan 2020 günü saat 21.36 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'nin limon alımıyla ilgili paylaşılan videodaki diyaloglarda "Yapılan paylaşım sanki AK Parti tarafından çekilmeye çalışıldığı şeklinde algı yaratıldığını, halkı yanıltmaya çalıştığı"nı söyledi.

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntülerde kameraman olan şahsın Erdemli Yerel Diriliş Gazetesi Mahmut Dölek, Mahmut Dölek'in konuştuğu çiftçi görünümlü şahsın Ömer Tuncer, bu ikilinin konuşmasını kayda alanın Erdemli Demokrat Parti İlçe Başkanı Emrah Toraman olduğu tespit edildi.

AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik; Mahmut Dölek, Ömer Tuncer ve Emrah Toraman ile Kumkuyu eski Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer'den şikayetçi oldu.



(Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Başkanı Vedat Uzunbağ)

ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARI İNCELENECEK

Savcılık talimatında adı geçen Mahmut Dölek, Ömer Tuncer, Emrah Toraman ve Ömer Sezer'in gözaltına alınmaları, ikametlerinde ve araçlarında arama yapılarak dijital materyallere incelenmek üzere el konulması ve şahısların banka hesaplarının incelenmesi istenildi.

25 Nisan 2020 saat:19.00'da şüpheliler Ömer Sezer, ve Emrah Toraman'ın; saat: 22.30'da Mahmut Dölek yakalandığı öğrenildi. 4 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı, laptop, hard disk, flash bellek, CD ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.



(Demokrat Parti İlçe Başkanı Emrah Toraman)

TORAMAN: VİDEOYU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOORDİNASYON BAŞKANI VEDAT UZUNBAĞ'A GÖNDERDİM VE TELEFONLA GÖRÜŞTÜM

Demokrat Parti İlçe Başkanı Emrah Toraman; Ömer Dölek'in kendisini arayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin limon alımı ile ilgili ne düşündüğünü sorduğunu, limonların dalından Erdemli'den değil Tarsus'ta yandaş stokçu bir şahıstan alındığını, bu nedenle Erdemli Çamlık karşısında bahçesi bulunan Ömer Tuncel ile haber yapmak istediklerini beyan ettiği söyledi.

Emrah Toraman, 23 Nisan günü sabah Ömer Tuncel'in bahçesine gittiklerini, Mahmut Dölek'in kendisine 'Cep telefonundan sen de kayıt yap, çekimde sıkıntı olursa senin kaydını kullanırız' dediği, kendisinin de cep telefonu ile 2 dakika 37 saniye süreli video kaydı yaptığını ifade etti.

Emrah Toraman, söz konusu videoyu Koordinasyon Başkanı 'a gönderdiğini ve kendisiyle telefonla görüştüğünü açıkladı.

TUNCEL: VİDEO ÇEKİMİ ESNASINDA EMRAH TORAMAN DA KAYIT YAPTI

Ömer Tuncel de, 23 Nisan 2020 günü saat:10.00'da kendisine ait limon bahçesinde buluştuklarını, Mahmut Dölek'in yanında Erdemli Demokrat Parti İlçe Başkanı Emrah Toraman ile geldikleri, video çekimi esnasında Emrah Toraman'ın da cep telefonunda kayıt yaptığı söyledi.

Ömer Tuncel; Emrah Toraman'ın daha sonra bu telefon kaydını yanlışlıkla Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Başkanı Vedat Uzunbağ'a gönderdiğini öğrendiğini açıkladı.

SEZER: DÖLEK, TUNCEL VE TORAMAN'I ERDEMLİ'DEN TANIYORUM

Ömer Sezer ise, Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Emrah Toraman'ı Erdemli'den tanıdığını söyledi

(KENAN KIRAN / SABAH)

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