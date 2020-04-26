Terör örgütü YPG-PKK ve Ermeni ortaklığı bir kez daha belgelendi
Terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı, Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu teröristlerden oluşan grubun, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tal Tamir kırsalındaki köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediği öğrenildi.
ERMENİLERİNDE OLDUĞU TABUR KURDULAR
Kuruluşunda yaklaşık 90 teröristin yer aldığı sözde taburun Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde konuşlanacağı belirtilmişti.
KİRLİ BAĞ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLU
Kuruluş toplantılarını Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir odada yapan teröristlerin, terör örgütünün düzenlediği saldırılara katıldıkları belirlenmişti.
Yerel kaynaklar, söz konusu grubun Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tal Tamir kırsalındaki köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediğini ifade etti. Kaynak: AA
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