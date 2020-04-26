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Terör örgütü YPG-PKK ve Ermeni ortaklığı bir kez daha belgelendi

Terör örgütü /'ya bağlı, Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu teröristlerden oluşan grubun, 'nin kuzeyinde bulunan kırsalındaki köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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YPG/PKK VE ERMENİ ORTAKLIĞI BİR KEZ DAHA BELGELENDİ
Terör örgütü /, geçen sene, 1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde, aralarında Ermeni kökenlilerin de olduğu sözde tabur kurduğunu ilan etmişti.

ERMENİLERİNDE OLDUĞU TABUR KURDULAR

Kuruluşunda yaklaşık 90 teröristin yer aldığı sözde taburun 'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde konuşlanacağı belirtilmişti.

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KİRLİ BAĞ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLU

Kuruluş toplantılarını Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir odada yapan teröristlerin, terör örgütünün düzenlediği saldırılara katıldıkları belirlenmişti.

Yerel kaynaklar, söz konusu grubun Suriye'nin kuzeyinde bulunan kırsalındaki köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediğini ifade etti. Kaynak: AA

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