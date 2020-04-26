65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi?
Türkiye corona virüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmişti. Salgının önüne geçmek ve yaşlıları korumak adına yapılan bu uygulama, meyveleri verdi. AK Parti MYK'da 65 yaş üstü bireylerin hafta sonu 3 saatliğine sokağa çıkma izni verilmesi gündeme gelirken, konu kabine ve Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında 65 yaş üstü bireylere sınırlı süreyle ve maskeli olmak kaydıyla sokağa çıkma istisnası getirilmesi gündemde. AK Parti MYK toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü nüfusa getirilen sokağa çıkma yasağında esnetmeye gidilmesi gündeme getirildi. Bir ayı aşkın süredir evlerinden çıkamayan bu yaş grubunun yaşadığı ruhi sıkıntıyı azaltmak amacıyla neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıda hafta sonları "şartlı" izin verilmesi alternatifi görüşüldü. Bu çerçevede hafta sonlarında, 65 yaş üstü vatandaşların 3 saat süreyle maske takarak sokağa çıkabilmesi planlanıyor. Konunun Bilim Kurulu ve kabine toplantılarında değerlendirilebileceği belirtilirken, nihai karar için önümüzdeki süreçteki Kovid-19 ile ilgili veri tablolarına bakılacağı kaydediliyor.
'BUNALTICI RUH HALİ'
Milliyet'in haberine göre; 65+ Yaşlı Hakları Derneği de, sokağa çıkma yasağında belli şartlarla esnetme talep etti. Yasağın uzamasının 65 yaş üstü için sorun yarattığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"YAŞAMAK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDA OLANLAR DA VAR"
"Bu sorunların en kolay görünen ve gözleneni, 'evde hapis kalma' halinin neden olduğu bunaltıcı ruh durumu. Ancak bu koşulların, yaşlıların fiziki durumunu da etkileyeceği, bağışıklık sistemi üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği yolunda görüşler de var. 65+ bireyler, durum ve davranışları, ihtiyaçları, sağlık durumları ve riskleri açısından yekpare bir kitle değildir. Bu kişiler arasında, yaşamak için çalışmak zorunda olanlar da var. Başlangıçta ve olayın aciliyetine uygun olarak, tek kalemde şekillendirilen yasak kararının, bu geniş kitlenin farklı durum ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor.
MAHALLE SINIRINDA
Bilişsel, psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle özel ihtiyaçları olan 65+ bireyler için, 'özel ihtiyaçları olan çocuk ve gençler' için getirilen istisnaya benzer bir uygulamanın da hayata geçirilmesi doğru olacaktır.
65+ bireylerin, genel sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, günün belli saatlerinde, kendi mahalleleriyle sınırlı olarak sokağa çıkmalarına izin verilmelidir. Bütün iyileştirici düzenlemelere rağmen, pandemi koşulları sürdükçe, 65+ bireylerin evde izolasyonu temel koruyucu önlem olacak. Bu durum uzadıkça, aile, akrabalar ve komşulardan oluşan yakın koruma çemberinin üzerine düşen sorumluluk artacaktır."
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