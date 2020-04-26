Son dakika: Coronavirüste rastgele test dönemi başlıyor! Pilot şehir belli oldu
Son dakika haberi... Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında attığı adımların meyvesini almaya başladı. Son 2 günde koronavirüs tedavisi bitenlerin sayısının yeni vaka sayısını geçmesinin ardından, yeni bir adım daha atıldı. Normalleşme adımlarının yol haritasının çıkarılması konusunda büyük önem arz eden uygulamaya göre toplumdaki bağışıklık oranının belirlenmesi için TÜİK’in örneklem sistemine göre rastgele virüs testi yapılmaya başlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye için bir bağışıklık haritası hazırlanacağını açıklamıştı. Bu uygulamanın detayları ortaya çıkmaya başladı.
Edinilen bilgilere göre, normalleşme adımlarına yol gösterecek olan, Türkiye'de kaç kişinin koronavirüse yakalandığına dair fotoğrafın ortaya çıkarılması için, rastgele test çalışması başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın talebi ile bu konuda TÜİK devreye girdi. Test için hangi hanelere gidileceğini TÜİK örneklemlerine göre belirleniyor. Test yapılan illerde tespit edilen nüfus oranına göre belli sayıda hane belirlenerek, bu hanelerde yaşayanlara korona virüs testi yapılıyor.
İLK UYGULAMA ANTALYA'DA
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'deki virüs yoğunluğunun yüzde olarak dağılımının ölçülmesi amacıyla başlatılan çalışma için bazı illerde kamuda çalışan diş hekimleri de görevlendirildi. Çıkan sonuçların toplumun geneline yönelik istatistiksel dağılımı hesaplanacak, bu yolla Türkiye'de kaç kişinin virüse yakalandığını veya henüz hiç virüs bulaşmamış olanların sayısına yönelik bir tahmin ortaya çıkacak. Haziran ayı başında kademeli olarak turizm sezonunun başlatılmasının planlanması sebebiyle, bu konudaki ilk uygulamanın Antalya'da yapıldığı ifade edildi. Diğer bazı büyükşehirlerde yapılan rastgele testlerin önümüzdeki süreçte tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacağı belirtildi.
RİSK PLANLAMASI YAPILACAK
Virüsle ilgili rastgele testlerden elde edilecek sonuçlar, bayram sonrası gündeme gelecek normalleşme adımlarının belirlenmesine de etkili olacak. İl pandemi kurulları bu verilerden yola çıkarak, illerdeki virüs yükünün boyutuna bakacak, yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kaldırılacağına karar verecek. Bu verilerden yola çıkılarak, risk planlaması yapılacak ve virüs yükü düşük olan illerde bazı yasaklar esnetilecek.
ANTİKOR TESTİ GELİYOR
Bu arada Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda gündeme gelen bağışıklık ölçümü konusunda, daha iyi sonuçlar veren antikor testlerinin Türkiye'ye getirilmesi için Çin ile temasa geçildi. Bu testlerin dünyada kısıtlı sayıda üretilmesi sebebiyle az sayıda getirilecek antikor testlerinin elzem durumlarda kullanılacağı belirtildi.
Pozitif vakaların temaslarının belirlenmesi amacıyla başlatılan filyasyon taramalarının sayısının da 400 bine yaklaştığı belirtildi. Türkiye'de salgının yayılmasının önüne geçilmesinde büyük rol oynayan filyasyon uygulamasında Türkiye genelinde 5 binden fazla sağlık görevlisi çalışıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık Bakanlığı, otopsilerde alınması gereken tedbirleri Kovid-19'a göre güncelledi
- CHP'li Karalar'dan yalan üstüne yalan!
- Uzmanlardan çok önemli dezenfektan uyarısı!
- İşte şehir hastaneleri ile ilgili gerçekler ve yalanlar!
- Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haber'de anlattı
- Bakan Akar'dan mesaj: Dünyanın en iyileri
- Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu birbirlerini böyle yalanladılar
- Yurt dışında 16 Türk daha salgından hayatını kaybetti
- 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi?
- Bakan Koca duyurdu: İsveç'e geliyoruz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...