Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan o iddiaya çok sert tepki: Yalan, iftira...
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği yalanına sert tepki gösterdi.
Bayraktar, medyada yer alan Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği yalanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bayraktar, ''DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA! Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!'' diye yalan habere tepki gösterdi.
İşte o paylaşım;
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