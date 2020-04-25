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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan o iddiaya çok sert tepki: Yalan, iftira...

Müdürü ve Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile 'a tahsis edileceği yalanına sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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BAYRAKTAR'DAN O İDDİAYA ÇOK SERT TEPKİ: YALAN, İFTİRA...

Bayraktar, medyada yer alan 'nda iç ve dış hat terminallerinin Vakfı ile 'a tahsis edileceği yalanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayraktar, ''DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA! Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!'' diye yalan habere tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;

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