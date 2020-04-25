Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan o iddiaya çok sert tepki: Yalan, iftira...

Bayraktar, medyada yer alan Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği yalanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayraktar, ''DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA! Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!'' diye yalan habere tepki gösterdi.