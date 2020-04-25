Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 25 Nisan Cumartesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugün 38.308 hastaya Kovid-19 testi yapılırken 2.861 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 106 kişi vefat ederken 3.845 kişi taburcu oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 38 bin 308 koronavirüs testinden 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 2 bin 706 oldu.
Bakan Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bugün 38 bin 308 test yapılırken, bunlardan 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 845 oldu. Tabloya göre toplam test sayısı 868 bin 565, toplam vaka sayısı 107 bin 773, toplam vefat sayısı 2 bin 706, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 782, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam iyileşen hasta sayısı da 25 bin 582'ye ulaştı.
Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında, "Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bin geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın açıkladığı son 24 saatin verilerine göre, bugün 38.308 kişiye test yapıldı ve toplam test sayısı 868.565'i buldu.
Son 24 saatte tam 3.845 kişi taburcu oldu ve toplam iyileşen kişi sayısı 25.582'yi buldu.
Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3rRBHfP0HN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2020
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