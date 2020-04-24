Selçuk Bayraktar'dan ilk sahur hatırası! Yerli solunum cihazı çalışmaları aralıksız sürüyor
İlk olarak 100 adet üretilen ve Sağlık Bakanlığına teslim edilen yerli solunum cihazında çalışmalar sürüyor. Geceyi gündüze katarak çalışan isimlerden biri olan Selçuk Bayraktar’dan dün geceye damga vuran bir paylaşım geldi. Sahur saatlerinde bile çalışmaların aralıksız devam ettiği gözler önüne serildi.
Koronavirüs salgını sonrası en kritik öneme sahip olan solunum cihazı geceli gündüzlü bir çalışmayla yerli olarak üretildi.
100 ADET TESLİM EDİLDİ, 5 BİN ADET ÜRETİLECEK
Biosys'in geliştirmiş olduğu prototipe destek desk veren ve tecrübelerini aktaran Türk devleri Baykar, Arçelik ve Aselsan ile kısa üretim seri üretime hazır hala geldi ve ilk 100 adeti Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında teslim edildi. Seri üretim bandı kurulan yerli solunum cihazından gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanıyor.
GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞMA
Yerli İHA ve SİHA'ların üretiminde kritik öneme sahip olan Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ilk desteği veren kişi olmuş ve Baykar mühendisleri ile beraber sürece dahil olmuştu. Gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanan yerli sorunum cihazında geliştirmeler de halen geceli gündüzlü devam ediyor.
SAHURDA BİLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öyle ki sahur saatlerinde bile yerli solunum cihazını üreten ekip çalışmalarına devam ediyor. Selçuk Bayraktar da yerli solunum cihazı üzerinde çalışmalar sürerken ilk sahur hatırasını sosyal medya hesabından paylaştı...
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