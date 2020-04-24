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Selçuk Bayraktar'dan ilk sahur hatırası! Yerli solunum cihazı çalışmaları aralıksız sürüyor

İlk olarak 100 adet üretilen ve Sağlık Bakanlığına teslim edilen yerli cihazında çalışmalar sürüyor. Geceyi gündüze katarak çalışan isimlerden biri olan ’dan dün geceye damga vuran bir paylaşım geldi. Sahur saatlerinde bile çalışmaların aralıksız devam ettiği gözler önüne serildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI! GECEYE DAMGA VURDU

salgını sonrası en kritik öneme sahip olan cihazı geceli gündüzlü bir çalışmayla yerli olarak üretildi.

100 ADET TESLİM EDİLDİ, 5 BİN ADET ÜRETİLECEK

'in geliştirmiş olduğu prototipe destek desk veren ve tecrübelerini aktaran Türk devleri , ve ile kısa üretim seri üretime hazır hala geldi ve ilk 100 adeti Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında teslim edildi. bandı kurulan yerli solunum cihazından gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanıyor.

GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞMA

Yerli İHA ve SİHA'ların üretiminde kritik öneme sahip olan yerli solunum cihazına ilk desteği veren kişi olmuş ve Baykar mühendisleri ile beraber sürece dahil olmuştu. Gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanan yerli sorunum cihazında geliştirmeler de halen geceli gündüzlü devam ediyor.

SAHURDA BİLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öyle ki sahur saatlerinde bile yerli solunum cihazını üreten ekip çalışmalarına devam ediyor. Selçuk Bayraktar da yerli üzerinde çalışmalar sürerken ilk sahur hatırasını sosyal medya hesabından paylaştı...

Yurt dışından talep yağıyor! İşte yerli ve milli solunum cihazının başarı hikayesi YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR! İŞTE YERLİ VE MİLLİ SOLUNUM CİHAZININ BAŞARI HİKAYESİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: 5 bin tane yerli solunum cihazı üretilmiş olacak SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK AÇIKLADI: 5 BİN TANE YERLİ SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLMİŞ OLACAK
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Tamamen yerli ve milli mekanik solunum cihazı üretildi SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR AÇIKLADI: TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ MEKANİK SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLDİ
Son dakika: MEB, ambulans ve sahra hastaneleri için uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti SON DAKİKA: MEB, AMBULANS VE SAHRA HASTANELERİ İÇİN UZAKTAN KONTROLLÜ SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİ
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