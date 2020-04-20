Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, tarihi süreci A Haber canlı yayınında anlattı |Video

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında tarihi anlar yaşandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce müjdesi verilen yerli solunum cihazlarından 100 adet teslim edildi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, tarihi süreci A Haber canlı yayınında anlattı. Bayraktar, "Bu milli teknoloji hamlesinin vizyonuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bir vizyonla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında tarihi anlar yaşandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce müjdesi verilen yerli solunum cihazlarından 100 adet teslim edildi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, tarihi süreci A Haber canlı yayınında anlattı.

ÜLKEMİZ PARMAKLA GÖSTERİLİYOR

Bayraktar, böyle bir projeye destek olmak en anlamlı anlardan biri olduğunu belirterek, "Tabi bizim için mühendisler olarak böylesine bir teknoloji hem geliştirmek hem de üretimine destek olmak büyük bir gurur. Ülkemiz savunma sanayiinde dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldi. Yaklaşık son 15 yılda yüzde 15'lerden yüzde 70'lere varan bir yerlilik oranı yakalandı. Bu milli teknoloji hamlesinin vizyonuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bir vizyonla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MÜHENDİSİ EN İYİSİNİ EN HIZLI ŞEKİLDE YAPAR"

Projenin gelişim sürecini anlatan Bayraktar, "Projenin başlaması salgınla birlikte solunum cihazları özellikle yoğun bakım solunum cihazları bu hastalığın önemli tedavi protokollerinden biriydi ve bütün dünya bu cihazın peşine düştü. Ülkemizde de bizler neler yapabiliriz diye araştırırken, Biosis firması Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle bu cihazı geliştiriyorlardı. 12'ye yakın cihazı üretip pilot üretimi gerçekleştirip belgelerini almışlardı. Nasıl destek olumabilir, nasıl bunu hızlandırabiliriz diye konuşurken ASELSAN, Arçelik ve Biyosis bir araya geldik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediğimizde 'Ben inanıyorum Türk mühendisi dünyanın en iyisini en hızlı şekilde yapar" diye bize moral verdi ve projeyi sonuna kadar destekleyip gün gün takip etti" şeklinde konuştu.