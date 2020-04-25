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Başkan Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi'nin 58. kuruluş yıl dönümü mesajı

Son dakika haberine göre, Başkan ’nin 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Başkan Erdoğan'ın mesajında, "Hukuk sistemimizin en önemli, en köklü kurumlarından biri olan 'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, 'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı merciimizdir. Bundan önce olduğu gibi, 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesi'nin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi'nin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM BİN HAMED AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

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