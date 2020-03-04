04 Mart 2020, Çarşamba
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ODA TV'nin MİT deşifresi ihanetinde flaş gelişme! CHP'li başkanın kızı Hülya Kılınç gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
ODA TV'NİN MİT DEŞİFRESİ İHANETİNDE FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberine göre () mensuplarına yönelik gizli bilgileri ve fotoğrafları haberleştiren Oda TV muhabiri da ’da gözaltına alındı. Hülya Kılınç'ın Başkan Yardımcısı ’ın kızı...

() mensuplarına yönelik gizli bilgileri ve fotoğrafları haberleştiren Oda TV muhabiri 'ın 'da gözaltına alındığı bildirildi. Hülya Kılınç'ın, Başkan Yardımcısı 'ın kızı olduğu öğrenildi.

KILINÇ VE TERKOĞLU GÖZALTINDA
Cumhuriyet Başsavcılığı; Oda TV adlı sitesinde 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberde, MİT mensuplarına yönelik gizli bilgi ve fotoğrafları yayınlandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında haberi hazırlayan Hülya Kılınç ile Oda TV Sorumlu Haber Müdürü gözaltına alındı.

ÜÇ YILDAN DOKUZ YILA KADAR HAPİS CEZASI
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesinde; MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenlerin üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verileceği açıkça ifade ediliyor.

ERDEM: HÜLYA KILINÇ, ODA TV MUHABİRİ VE AYNI ZAMANDA MANİSA İL BAŞKAN YARDIMCIMIZIN KIZI
FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından çıkarılan 'nde Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan ve "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılan CHP Eski İstanbul Milletvekili , söz konusu gözaltılara karşı çıktı.

Eren Erdem, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; "Oda TV muhabiri ve aynı zamanda Manisa İl Başkan yardımcımızın kızı Hülya Kılınç an itibariyle yaşadığı Manisa'da İstanbul'a götürülmek üzere göz altına alındı. Süreci takip ediyoruz. Barış Terkoğlu ve Hülya Kılıç gazetecidir. Bu haksız uygulama acilen son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

MİT KANUNU'NUN 27. MADDESİ
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesinde şöyle deniliyor:

"Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde; 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4. ve 6.maddeleri hükümlerine göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilir."

KENAN KIRAN / SABAH

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