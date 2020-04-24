Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısılarını açıkladı. İşte 24 Nisan'a ait koronavirüs vaka sayıları. Bakan Koca'nın açıklamasında, iyileşen sayısının ilk kez vaka sayısını geçtiği belirtildi.
Türkiye'de, son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 109 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 104 bin 912'ye, can kaybının 2 bin 600'e ulaştığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 109 hasta vefat etti, 3 bin 246 hasta ise iyileşti.
Toplam test sayısı 830 bin 257, toplam vaka sayısı 104 bin 912, toplam vefat sayısı 2 bin 600, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790, toplam entübe hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı.
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